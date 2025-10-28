На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили об усилении наступления ВС РФ в Донбассе

FT: ВС РФ усилили наступление в Донбассе, ситуация для ВСУ в Покровске ухудшилась
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России усиливают свое наступление в Донбассе, ситуация для ВСУ в Покровске (российское название — Красноармейск) значительно ухудшилась. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В материале отмечается, что Россия усилила наступление на фоне зашедших в тупик мирных инициатив президента США Дональда Трампа. По данным журналистов, ВС РФ постепенно продвигаются на нескольких участках фронта, достигнув Лимана и Константиновки.

При этом ситуация для ВСУ в Покровске за последние недели «заметно ухудшилась», говорится в тексте. Российские войска находятся в городе, говорится в тексте. Нехватка личного состава в украинских передовых бригадах облегчила российским войскам выявление и использование брешей в обороне, пишет FT.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все пути снабжения ВСУ в Покровске перерезаны. По его словам, в районе города в фактическом окружении находятся более 5,5 тысяч человек. Пушилин выразил надежду, что совсем скоро придет хорошие новости с этого направления. Он подчеркнул, что для российской армии важно, чтобы этот период наступил как можно скорее.

Ранее в России раскрыли, какое влияние «Буревестник» оказал на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами