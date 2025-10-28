Вооруженные силы России усиливают свое наступление в Донбассе, ситуация для ВСУ в Покровске (российское название — Красноармейск) значительно ухудшилась. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В материале отмечается, что Россия усилила наступление на фоне зашедших в тупик мирных инициатив президента США Дональда Трампа. По данным журналистов, ВС РФ постепенно продвигаются на нескольких участках фронта, достигнув Лимана и Константиновки.

При этом ситуация для ВСУ в Покровске за последние недели «заметно ухудшилась», говорится в тексте. Российские войска находятся в городе, говорится в тексте. Нехватка личного состава в украинских передовых бригадах облегчила российским войскам выявление и использование брешей в обороне, пишет FT.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все пути снабжения ВСУ в Покровске перерезаны. По его словам, в районе города в фактическом окружении находятся более 5,5 тысяч человек. Пушилин выразил надежду, что совсем скоро придет хорошие новости с этого направления. Он подчеркнул, что для российской армии важно, чтобы этот период наступил как можно скорее.

