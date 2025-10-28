Премьер Японии сделала Трампу символический подарок

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу, который пребывает в Токио в рамках рабочего визита, клюшку «паттер» убитого главы японского правительства Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что еще одним подарком стала сумка для гольфа, на которой расписался знаменитый японский гольфист Хидэки Мацуяма.

Американский лидер славится своей любовью к гольфу. Его внучка Кей Трамп — профессиональная гольфистка. Кроме того, в 2017 году президент США даже играл в гольф с ныне покойным премьер-министром Японии Абэ.

В августе пул журналистов Белого дома выяснил, что Дональд Трамп провел на полях для гольфа четверть своего времени на посту президента. Так, из 225 дней своего президентства – 66 он провел на полях спортивных сражений.

Такаити в ходе переговоров заявила о своем намерении выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее в Госдуме позвали Трампа в Россию для игры в гольф.