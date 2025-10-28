На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Японии сделала Трампу символический подарок

Премьер Японии Такаити подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
close
Kimimasa Mayama/AP

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу, который пребывает в Токио в рамках рабочего визита, клюшку «паттер» убитого главы японского правительства Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что еще одним подарком стала сумка для гольфа, на которой расписался знаменитый японский гольфист Хидэки Мацуяма.

Американский лидер славится своей любовью к гольфу. Его внучка Кей Трамп — профессиональная гольфистка. Кроме того, в 2017 году президент США даже играл в гольф с ныне покойным премьер-министром Японии Абэ.

В августе пул журналистов Белого дома выяснил, что Дональд Трамп провел на полях для гольфа четверть своего времени на посту президента. Так, из 225 дней своего президентства – 66 он провел на полях спортивных сражений.

Такаити в ходе переговоров заявила о своем намерении выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее в Госдуме позвали Трампа в Россию для игры в гольф.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами