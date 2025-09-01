На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп провел 30% времени на посту президента за игрой в гольф

Четверть времени на посту президента Трамп провел на полях для гольфа
Phil Noble/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы государства 30% времени провел на полях для гольфа. Такие подсчеты сделал пул журналистов Белого дома, пишет ТАСС.

Получается, что из 225 дней президентства он проводил на своих полях для гольфа 66 дней.

«Это означает, что с 20 января он играл в гольф на своих полях 29,3% своих дней», — говорится в сообщении пресс-пула.

В День труда, который отмечается в первый день сентября, Дональд Трамп не изменил своим привычкам и провел его на поле в своем гольф-клубе Trump National, расположенном вблизи города Стерлинг в штате Вирджиния.

В свой первый президентский срок глава Белого дома проводил на поле для гольфа 307 дней. По сообщениям американских СМИ, это обошлось налогоплательщикам в $150 млн c учетом расходов на перелеты и безопасность своего президента.

В конце августа в сети опубликовали фотографию Трампа с его поля для гольфа. Это первый снимок американского лидера после того, как в интернете стали распространяться слухи о его кончине.

Ранее Трамп высказался о судьбе США в случае отмены пошлин.

