«Надо до октября»: в Госдуме позвали Трампа в Россию для игры в гольф

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова позвала президента США Дональда Трампа в Россию для того, чтобы сыграть с ним в гольф. Ее слова приводит Sport24.

«Если мы не играем на чистый счет, могу попробовать выиграть у Трампа. Я его уже приглашала сыграть в России, и мое приглашение остается в силе, причем в том же контексте. У нас очень красивые поля, только надо сыграть до октября. В октябре Трампу будет холодновато играть — он же все-таки привык в теплых местах», — заявила Журова.

Трамп любит играть в гольф. Его внучка Кей Трамп — профессиональная гольфистка.

12 августа в СМИ появилась информация, что вьетнамским фермерам предложили рис и $3,2 тысячи (254 тысячи рублей) за землю для гольф-клуба Трампа. Строительство должно начаться в сентябре 2025 года. На месте будущего гольф-клуба сейчас находятся фермы, владельцам которых предлагают компенсацию в обмен на землю, которая кормила их многие годы.

На участке площадью 990 гектаров, отведенном под поле для гольфа, в настоящее время работают фруктовые фермы, выращивающие бананы, лонган и другие культуры.

