На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новый премьер Японии выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

Белый дом: премьер Японии Такаити номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
true
true
true
close
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити выдвинула кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

По словам Левитт, Такаити заявила о своем намерении выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира во время встречи с американским лидером в Токио.

Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, во время личной встречи премьер Японии вручила Трампу документы, связанные с его выдвижением на «Нобелевку». В издании напомнили, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ также выдвигал Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2019 году.

В этом году Дональд Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира, несмотря на выдвижение его кандидатуры сразу несколькими странами, в том числе Азербайджаном, Арменией и Израилем. 10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо.

После этого портал Axios со ссылкой на источник из окружения главы Белого дома сообщил, что получение Нобелевской премии мира и статуса человека года по версии журнала Time все еще важны для президента США Дональда Трампа, «что бы он ни говорил».

Ранее Трамп пошутил про неполученную Нобелевскую премию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами