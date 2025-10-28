Новый премьер Японии выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити выдвинула кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

По словам Левитт, Такаити заявила о своем намерении выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира во время встречи с американским лидером в Токио.

Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, во время личной встречи премьер Японии вручила Трампу документы, связанные с его выдвижением на «Нобелевку». В издании напомнили, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ также выдвигал Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2019 году.

В этом году Дональд Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира, несмотря на выдвижение его кандидатуры сразу несколькими странами, в том числе Азербайджаном, Арменией и Израилем. 10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо.

После этого портал Axios со ссылкой на источник из окружения главы Белого дома сообщил, что получение Нобелевской премии мира и статуса человека года по версии журнала Time все еще важны для президента США Дональда Трампа, «что бы он ни говорил».

Ранее Трамп пошутил про неполученную Нобелевскую премию.