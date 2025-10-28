На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Мозамбика рассказал о планах в рамках возможного визита в Россию

Президент Мозамбика Шапу: в ходе визита в Россию мы пересмотрим ряд соглашений
Carlos Uqueio/AP

Президент Мозамбика Даниэль Шапу в ходе возможного визита в Москву намерен пересмотреть ряд инструментов и соглашений между странами с фокусом на экономическое развитие. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«В ходе визита в Россию мы пересмотрим ряд юридических инструментов и соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны в эти годы, и оценим, на каком уровне они будут применяться», — сказал он.

По словам главы государства, Мозамбик настроен на экономическое сотрудничество, которое состоит в том числе из социального развития и взаимное улучшение образования.

До этого Шапу выразил надежду, что его визит в Россию состоится в начале 2026 года. Он отметил, что страны готовы согласовать детали визита по дипломатическим каналам.

6 октября в российском посольстве в Малуту сообщили, что РФ предложила Мозамбику подписать двустороннее соглашение об отмене виз. Отмечалось, что после окончательного согласования текста документа будет его официальное подписание и вступление в силу.

Ранее Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран.

