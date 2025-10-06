РФ предложила одной африканской стране подписать договор об отмене виз

Россия предложила Мозамбику подписать двустороннее соглашение об отмене виз. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Мапуту.

Отмечается, что после окончательного согласования текста документа будет его официальное подписание и вступление в силу.

«После отмены указанных процедур на основании подписанного двустороннего соглашения возможно ожидать рост притока наших граждан в Мозамбик», — добавили в дипмиссии.

В посольстве напомнили, что Мозамбик с 1 мая 2023 года упростил въездные процедуры для граждан 29 стран, включая РФ.

22 июля в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Мозамбика Сергея Лаврова и Марии Мануэлы душ Сантуш Лукаш. В ходе встречи глава МИД африканской страны поблагодарила Россию за поддержку Мозамбика в борьбе за независимость, которая была провозглашена в стране 25 июня 1975 года.

Она напомнила, что РФ всегда была рядом с республикой и оказывала поддержку. По словам главы дипведомства, россияне всегда присутствовали в Мозамбике: медики, солдаты, военные инструкторы и геологи.

Ранее Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран.