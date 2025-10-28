На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Мозамбика назвал возможную дату своего визита в Россию

Президент Мозамбика планирует посетить с визитом Россию в начале 2026 года
Carlos Uqueio/AP

Президент Мозамбика Даниэль Шапу заявил о своем намерении посетить Россию. В интервью РИА Новости он выразил надежду, что визит состоится в начале 2026 года.

«Я не могу пообещать, что это случится до конца этого года, потому что повестка загруженная как со стороны России, так и с нашей, но мы сделаем все для того, чтобы в 2026 году, может быть, даже к его началу, мы смогли посетить Россию», — заявил политик, добавив, что Россия и Мозамбик являются давними «друзьями и партнерами».

Шапу подчеркнул, что визит министра иностранных дел Мозамбика Марии Лукаш в Москву в июле «позволит нам начать подготовку к моему визиту с целью укрепления дружеских и партнерских отношений между нашими странами».

Он отметил, что страны готовы согласовать детали визита по дипломатическим каналам.

«Как только позволят обстоятельства», — заключил глава республики.

22 июля в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Мозамбика Сергея Лаврова и Марии Мануэлы душ Сантуш Лукаш. В ходе встречи глава МИД африканской страны поблагодарила Россию за поддержку Мозамбика в борьбе за независимость, которая была провозглашена в стране 25 июня 1975 года.

Ранее Россия предложила Мозамбику подписать двустороннее соглашение об отмене виз.

