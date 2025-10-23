Мэра Масиса Амбарцумяна приговорили к шести годам лишения свободы

Суд в Ереване приговорил оппозиционного мэра армянского города Масис Давида Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам тюрьмы по статье «Хулиганство». Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил его адвокат Тигран Атанесян.

По его словам, суд также отменил залог и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ареста.

Адвокат отметил, что ни один из свидетелей во время судебного процесса не дал против Амбарцумяна обвинительных показаний. Тем не менее, по словам Атанесяна, это не помешало суду вынести такой приговор.

Атанесян обратил внимание, что если бы мэру Масиса дали срок заключения меньше шести лет, то в этом случае могла бы быть распространена амнистия 2018 года.

Давид Амбарцумян обвинялся в применении огнестрельного оружия против участников акций протеста и в организации массовых беспорядков в 2008 году.

В июне оппозиционная фракция «Честь имею» выдвинула главу Масиса кандидатом в премьеры-министры в рамках инициируемого процесса импичмента в отношении премьера Армении Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян оценил действия оппозиции в Армении.