Пашинян оценил действия оппозиции в Армении

Пашинян: повестка основной части оппозиции Армении формируется за рубежом
Арам Нерсесян/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что активная часть оппозиции в Армении является «зарубежным эмиссаром». Его слова приводит ТАСС.

«Повестка дня основной активной части оппозиции не имеет ничего общего с внутренней повесткой Республики Армения. Их повестка формируется за пределами Армении. Они — иностранные эмиссары», — сказал премьер.

До этого Пашинян опроверг свою причастность к аресту оппозиционного мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна.

21 октября адвокат главы второго по величине города Армении Заруи Постанджян сообщила об аресте своего клиента.

Гукасян был избран мэром в апреле 2025 года. Политик публично критиковал власти и высказывал мнение о необходимости вступления Армении в союз с другими государствами для сохранения суверенитета. Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под стражу на два месяца.

Ранее сторонники арестованного миллиардера Карапетяна вышли на митинг в центре Еревана.

