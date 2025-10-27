В Калининградской области назвали провокацией заявления Литвы об ограничениях

Беспрозванных: заявления Литвы об ограничениях по транзиту — это провокация

Заявления литовских властей по поводу ограничения транзита через Калининградскую область являются провокационными, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Все заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию. <...> Это нарушение условий вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году. Методы не удивили», — сказал глава области.

Он отметил, что Калининградскую область поддерживают правительство РФ и президент страны, а специалисты принимают меры, чтобы не зависеть от действий соседних государств.

Накануне телерадиокомпания LRT сообщила, что президент Литвы Гитанас Науседа хочет закрыть границу с Белоруссией на длительный срок и ограничить транзит в Калининградскую область из-за якобы контрабанды сигарет с помощью воздушных шаров.

27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее Белоруссия назвала «антинародным» закрытие границы со стороны Литвы.