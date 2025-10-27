Белоруссия назвала «антинародным» закрытие границы со стороны Литвы

Минск считает «антинародным действием» закрытие границы с Белоруссией со стороны Литвы, заявило министерство иностранных дел республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры. Беларусь, в отличие от литовской стороны, последовательно выступает за нормализацию диалога», — говорится в сообщении.

По мнению МИД, решение Вильнюса нарушает права белорусов, литовцев, а также граждан других стран, мешая свободе их передвижения.

27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Меры ввели из-за участившихся нарушений воздушного пространства республики метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации и приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве объявили о выделении премии за лучший проект защиты от метеозондов.