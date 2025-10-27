На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армения и Азербайджан ведут диалог для определения столицы встречи в формате «три плюс три»

Мирзоян: Армения придает важное значение региональной платформе «три плюс три»
close
Denis Balibouse/Reuters

Армения придает важное значение региональной платформе «три плюс три». Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

Он рассказал, что в настоящий момент Армения и Азербайджан ведут диалог для определения столицы встречи в формате «три плюс три».

«Что касается формата «3+3», то у нас уже были поводы говорить о том, что мы придаем важность этому формату. В целом мы говорим о европейской интеграции, являемся частью Евразийского экономического союза, но не менее важны для нас отношения с нашими соседями», — сказал Мирзоян.

Формат «три плюс три» — это консультативный формат сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и трех соседей (Россия, Турция и Иран).

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган.

В январе глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия считает перспективной работу консультативного формата «три плюс три» с участием Армении.

Ранее Пашинян заявил о готовности обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами