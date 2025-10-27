Армения придает важное значение региональной платформе «три плюс три». Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

Он рассказал, что в настоящий момент Армения и Азербайджан ведут диалог для определения столицы встречи в формате «три плюс три».

«Что касается формата «3+3», то у нас уже были поводы говорить о том, что мы придаем важность этому формату. В целом мы говорим о европейской интеграции, являемся частью Евразийского экономического союза, но не менее важны для нас отношения с нашими соседями», — сказал Мирзоян.

Формат «три плюс три» — это консультативный формат сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и трех соседей (Россия, Турция и Иран).

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган.

В январе глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия считает перспективной работу консультативного формата «три плюс три» с участием Армении.

Ранее Пашинян заявил о готовности обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан.