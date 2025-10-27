Пашинян заявил о готовности обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан

Армения технически готова с 27 октября обеспечить транзит грузовых автомобилей через свою территорию из Турции в Азербайджан и обратно. Об этом в парламенте заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

На данный момент транзитные грузоперевозки через Армению из Турции в Азербайджан и обратно пока возможны только автомобильным транспортом, отметил он.

Пашинян заявил, что это ответный шаг после решения Азербайджана снять ограничения на транзитные грузоперевозки в Армению. Премьер-министр страны назвал такое решение со стороны Баку историческим и отметил, что первым грузом, который поступит в Армению через территорию Азербайджана, а потом и Грузии, будет пшеница из Казахстана.

21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Астане на заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан сообщил, что отменил ограничения на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. Он заявил, что наступает новый этап мира между Азербайджаном и Арменией и отметил высокий уровень политической воли обеих стран.

