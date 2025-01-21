Лавров высказался о формате «три плюс три»

Россия считает перспективной работу консультативного формата «три плюс три» с участием Армении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Подтвердили заинтересованность в функционировании консультативного формата «три плюс три». Три страны Южного Кавказа, Армения, Азербайджан, Грузия, и три их соседа, Россия, Иран и Турция», — сказал Лавров.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган, позднее он получил название «3+3».

Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате.

Во вторник министр иностранных дел РФ и его армянский коллега Арарат Мирзоян провели переговоры. Они обсудили сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других объединений.

Ранее Лавров рассказал о сложностях в международных отношениях.