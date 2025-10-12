На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле назвали сроки решения проблем между Россией и Азербайджаном

Песков: проблемные вопросы РФ и Азербайджана решатся после встречи лидеров стран
Roman Naumov/Global Look Press

Проблемные вопросы между Россией и Азербайджаном решатся с той или иной скоростью после встречи лидеров стран Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С той или иной скоростью ожидаем (разрешения — прим. ред.)», — заявил он.

До этого старший научный сотрудник Центр проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заявил «Газете.Ru», что, судя по первым поступающим заявлениям, встреча президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева прошла в «дружелюбной атмосфере».

10 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношениях России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений. По его словам, ситуацию можно охарактеризовать как «кризис эмоций», который произошел на фоне крушения самолета AZAL.

Глава государства выразил надежду, что Москва и Баку «перевернули эту страницу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал об общих целях России и Азербайджана.

