Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония

Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Соединенными Штатами об утилизации оружейного плутония. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон денонсирует соглашение между властями стран об утилизации плутония, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что решение о денонсации соглашения принимается исключительно в интересах Российской Федерации и ее граждан. По словам парламентария, это решение необходимо было принять давно. Также спикер выразил благодарность министерству иностранных дел России за проделанную работу.

В начале октября Дума приняла закон. Проект о денонсации был ранее утвержден правительством РФ. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев говорил, что выход Москвы из соглашения станет чистой формальностью, так как действие договора приостановлено с 2016 года.

Ранее в России предложили денонсировать еще одну конвенцию Совета Европы.