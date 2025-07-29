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Правительство РФ хочет денонсировать соглашение с США по утилизации оружейного плутония

ТАСС: кабмин изучит проект о денонсации соглашения с США по утилизации плутония
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российское правительство рассмотрит проект о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония на этой неделе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В случае одобрения документ внесут в Госдуму.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев в беседе с ТАСС назвал денонсацию этого документа формальностью, так как соглашение уже было приостановлено в 2016 году. По его словам, решение о денонсации связано с введением США санкций против РФ, а главным образом — с намерением Вашингтона изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на то согласия российской стороны.

22 июля депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания денонсировали Конвенцию о водно-болотных угодьях, признанных международно значимыми в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Решение о выходе из инициативы было принято в связи с излишней политизацией созданной площадки, говорится в проекте документа. При этом в кабмине заявили, что денонсация не приведет к уменьшению внимания к объектам и обитающим там птицам.

Ранее сообщалось, что РФ направит Швеции уведомление о денонсации соглашения по ядерным объектам.

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