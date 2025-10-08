В Госдуме объяснили решение о денонсации соглашения с США по утилизации плутония

Володин: денонсация договора с США по утилизации плутония принята в интересах РФ

Решение о денонсации соглашения с США по утилизации плутония принимается исключительно в интересах Российской Федерациии ее граждан. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По словам парламентария, это решение необходимо было принять давно. Также спикер выразил благодарность министерству иностранных дел России за проделанную работу.

8 октября Государственная дума приняла закон о денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония.

Соответствующий документ был подписан представителями двух стран в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.

Проект о денонсации был ранее утвержден правительством РФ. По словам председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, выход Москвы из соглашения станет чистой формальностью, так как действие договора приостановлено с 2016 года.

Эксперт отметил, что решение о денонсации связано с введением Соединенными Штатами санкций против РФ, а главным образом — с намерением Вашингтона изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на то согласия российской стороны.

Ранее в России предложили денонсировать еще одну конвенцию Совета Европы.