На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России отказались от соглашения с США по утилизации плутония

Госдума денонсировала соглашения с США об утилизации плутония
true
true
true
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума приняла закон о денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония. Об этом сообщает РИА Новости.

Законом предлагается денонсировать соглашение между российским и американским правительствами об утилизации плутония, заявленного как плутоний, который более не является необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области.

Соответствующий документ был подписан представителями двух стран в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.

Проект о денонсации был ранее утвержден правительством РФ. По словам председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, выход Москвы из соглашения станет чистой формальностью, так как действие договора приостановлено с 2016 года.

Эксперт отметил, что решение о денонсации связано с введением Соединенными Штатами санкций против РФ, а главным образом — с намерением Вашингтона изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на то согласия российской стороны.

Ранее в России предложили денонсировать еще одну конвенцию Совета Европы.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами