В России отказались от соглашения с США по утилизации плутония

Государственная дума приняла закон о денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония. Об этом сообщает РИА Новости.

Законом предлагается денонсировать соглашение между российским и американским правительствами об утилизации плутония, заявленного как плутоний, который более не является необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области.

Соответствующий документ был подписан представителями двух стран в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.

Проект о денонсации был ранее утвержден правительством РФ. По словам председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, выход Москвы из соглашения станет чистой формальностью, так как действие договора приостановлено с 2016 года.

Эксперт отметил, что решение о денонсации связано с введением Соединенными Штатами санкций против РФ, а главным образом — с намерением Вашингтона изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на то согласия российской стороны.

Ранее в России предложили денонсировать еще одну конвенцию Совета Европы.