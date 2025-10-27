Аналитик объяснил, сможет ли Россия адаптироваться к новым санкциям США

Москва в состоянии адаптироваться к новым санкциям США против российской нефти. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Он напомнил, что РФ находится под ограничениями не первый год, — начиная даже не с 2020-го, а с 2014-го.

«Какие у нас меры есть противодействовать? Здесь это и ценовая политика. Да, дисконты могут увеличиться. Второй момент — это адаптация танкерного флота, так называемого теневого флота — так называют его на Западе. То есть, в общем-то, компании в этих условиях привыкли работать и будут просто какие-то логистические сбои, как бывает после введения новых пакетов рестрикций. А потом все приходит в норму», — сказал Пасечник.

Он добавил, что морская компонента России с 2021 года находится на пике. То есть, вопреки санкциям, наращивается морской экспорт.

22 октября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций. Также чиновник рассказал, что американский лидер Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Позднее президент США сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал глава Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Ранее стало известно, как санкции ЕС и США повлияют на курс рубля.