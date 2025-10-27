Трамп назвал Маска «способным парнем»

Трамп заявил, что у него с Маском сохраняются хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него сохраняются хорошие отношения с американским бизнесменом Илоном Маском, несмотря на ссору и уход миллиардера из команды главы государства. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился. Он хороший и очень способный парень», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что он время от времени поддерживает с Маском связь. Трамп также указал, что у миллиардера «был неудачный период» в жизни.

До этого Трамп положительно отозвался о встрече и разговоре с Маском 21 сентября. Тогда Трамп и Маск пожали друг другу руки на церемонии прощания с американским политическим активистом Чарли Кирком.

Публичная ссора между Трампом и Маском произошла 5 июня. Предприниматель раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ Трамп предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

После этого в соцсети Х между бывшими приятелями завязалась перепалка, в ходе которой Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах президента США.

Ранее Маск призвал Трампа выполнить обещание и опубликовать файлы Эпштейна.