Маск призвал Трампа выполнить обещание и опубликовать файлы Эпштейна

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х призвал президента Дональда Трампа и опубликовать файлы, связанные с делом Джеффри Эпштейна.

«Серьезно. Он сказал «Эпштейн» полдюжины раз, одновременно призывая всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — призвал Маск.

До этого Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна, являются выдумкой демократов.

Трамп добавил, что в создании досье Эпштейна принимали участие бывшие главы ЦРУ и ФБР, а также «неудачники и преступники» из администрации экс-президента Штатов Джо Байдена. По словам американского лидера, если бы эти документы могли навредить ему, то «радикальные леваки-лунатики» уже их опубликовали.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей. Позже в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста.

Ранее Маск усомнился в доверии к Трампу из-за дела Эпштейна.