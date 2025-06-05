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Маск в ответ на критику Трампа заявил, что тот не выиграл бы без него выборы

Маск ответил на критику Трампа словами «какая неблагодарность»
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Evan Vucci/AP

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск написал в соцсети Х, что без его поддержки президент США Дональд Трамп не смог бы победить на выборах.

«Какая неблагодарность», — возмутился предприниматель.

Маск добавил, что без него Трамп проиграл бы выборы, Демократическая партия контролировала бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49% в сенате.

Кроме того, Маск поднял тему и законотворчества, заявив, что слова Трампа «ложь, поскольку этот законопроект ни разу не показывали ему, и он был принят глубокой ночью так быстро, что почти никто в конгрессе не успел его прочитать».

Также предприниматель опубликовал скриншоты постов Трампа прошлых лет, в которых политик требовал снизить расходы бюджета, задавшись вопросом: «Где этот парень сегодня?»

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома разочарована Маском.

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