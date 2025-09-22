Трамп прокомментировал встречу с Маском в Аризоне

Трамп положительно отозвался о встрече и разговоре с Маском на панихиде по Кирку

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о встрече и разговоре с бизнесменом Илоном Маском 21 сентября на панихиде по консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Об этом республиканец сказал журналистам на борту своего самолета по пути из Аризоны, передает Fox News.

«Илон пришел и поздоровался... было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел», — сказал американский лидер.

21 сентября Трамп и Маск сидели рядом на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходила церемония прощания с политиком Чарли Кирком. СМИ отметили, что общение бизнесмена и политика было дружелюбным и стало их первым публичным появлением вместе с тех пор, как в мае миллиардер ушел из правительства США на фоне разногласий по ключевым вопросам бюджетной политики. Они пожали друг другу руки, после чего Маск покинул трибуну, где находился Трамп. Президент на прощание похлопал бизнесмена по спине.

