Трамп и Маск пожали друг другу руки на церемонии прощания с Кирком

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск сидели рядом на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где началась церемония прощания с политиком Чарли Кирком. Трансляцию ведет NBC News.

На кадрах со стадиона политик и предприниматель оживленно общались во время речи министра обороны Пита Хегсета. Затем Трамп протянул собеседнику руку. Маск ответил на рукопожатие и ушел. Глава государства напоследок похлопал его по спине.

СМИ отметили, что общение Маска и Трампа было дружелюбным и стало их первым публичным появлением вместе с тех пор, как в мае миллиардер ушел из правительства США на фоне разногласий с администрацией президента по ключевым вопросам бюджетной политики.

10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния 180 м, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, однако он не выжил. Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека выдал отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.

Ранее в США приостановили знаменитое ток-шоу из-за высказываний ведущего о Кирке.