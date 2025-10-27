На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил свою встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Трамп сообщил, что они с Лулой да Силвой провели отличную встречу в Малайзии
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что провел отличную встречу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Его слова передает РИА Новости.

«Мы провели отличную встречу. <…> Он (Лула да Силва. — «Газета.Ru») на самом деле очень энергичный человек», — отметил хозяин Белого дома.

Также он поздравил президента Бразилии с днем рождения.

26 октября пул Белого дома со ссылкой на американскую администрацию сообщил, что Трамп планирует провести переговоры с Лулой да Силвой во время своего визита в Малайзию.

Встреча лидеров двух стран состоялась в тот же день на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На ней президент Бразилии выразил готовность стать посредником при урегулировании напряженной ситуации вокруг Венесуэлы. Он заявил о необходимости найти решения, которые бы устроили обе стороны конфликта.

23 октября Трамп сообщил, что американские войска могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки. Президент США подчеркнул, что планирует обсудить эту инициативу с законодателями.

Ранее Трамп разрешил ЦРУ осуществлять агрессивные действия против властей Венесуэлы.

