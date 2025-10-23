Трамп анонсировал наземные операции в Латинской Америке

Американские вооруженные силы могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

Глава американского государства отметил, что планирует обсудить эту инициативу с законодателями.

«Земля будет следующей. Мы, возможно, пойдем в сенат, в конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим», — сказал Трамп.

Он добавил, что для организованной преступности транспортировка наркотиков наземными путями скоро станет значительно более опасной операцией.

22 октября газета The Washington Post писала, что Дональд Трамп санкционировал «агрессивные действия» против Венесуэлы и «разрешил шаги» к свержению президента страны Николаса Мадуро. Как отмечается в материале газеты, документ, подписанный американским лидером, не содержит прямого приказа ЦРУ свергнуть Мадуро, но «разрешает шаги, которые могут привести к такому результату».

Ранее Трамп заявил об уничтожении «большой подводной лодки с наркотиками».