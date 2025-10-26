Белый дом анонсировал встречу Трампа с президентом Бразилии

Белый дом: Трамп встретится с президентом Бразилии Лулой да Силвой в Малайзии

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Малайзию намерен встретиться с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщил пул Белого дома, ссылаясь на американскую администрацию.

«Президент, как ожидается, отдельно переговорит позднее днем с президентом Бразилии», — сказали в пуле.

Накануне Трамп прибыл в Малайзию, где присоединился к танцу встречавших его местных жителей.

В Малайзии Трамп примет участие в саммите лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе президента США — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.

26 октября портал New Straits Times сообщил, что власти Малайзии проведут масштабную операцию для охраны американского лидера. Ожидается, что в центре конвоя из автомобилей будет бронированный лимузин, «способный выдерживать обстрелы, взрывы и химические атаки».

