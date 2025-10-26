На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лула да Силва готов стать переговорщиком в урегулировании ситуации вокруг Венесуэлы

Лула да Силва предложил Трампу посредничество по Венесуэле
true
true
true
close
Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с лидером США Дональдом Трампом выразил готовность быть посредником в урегулировании напряженной ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Бразилии Мауру Вьейра.

«Президент Лула да Силва сказал, что Южная Америка — это регион мира, и он выразил готовность быть переговорщиком в вопросе Венесуэлы, чтобы найти решения, которые бы устроили обе стороны», — заявил Вьейра.

Как отмечается, глава Бразилии встретился со своим американской коллегой на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

23 октября Трамп сообщил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки. Глава американского государства отметил, что планирует обсудить эту инициативу с законодателями. Он добавил, что для организованной преступности транспортировка наркотиков наземными путями скоро станет значительно более опасной операцией.

Ранее в Куала-Лумпуре состоялась акция протеста на фоне визита Трампа.

