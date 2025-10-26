В Кремле заявили, что украинский конфликт нельзя решить «за одну ночь»

Песков: Путин позитивно воспринимает усилия Трампа, но быстрого мира не будет

Президент России Владимир Путин положительно относится к стремлению президента США Дональда Трампа поспособствовать урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом Песков отметил, что «излишняя поспешность» в этом вопросе со стороны Трампа не соответствует реальной обстановке, поскольку причины противостояния глубоки и накопились за долгие годы.

«Иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью, потому что такой конфликт, как украинский, <...> с основными первопричинами настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно», — отметил он.

По его словам, российский лидер рассматривает подобные инициативы как проявление доброй воли, однако сам конфликт является слишком сложным, чтобы рассчитывать на его быстрое завершение.

До этого газета The Hill писала, что надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине оказались под угрозой из-за решения администрации Трампа ввести санкции против России.

Ранее Зеленский рассказал о «весомых результатах» давления на Россию.