Трамп высказался о возможности третьего президентского срока

Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока

Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. Его слова приводит РИА Новости.

«Я об этом особо не думал. У нас есть замечательные кандидаты, однако мои рейтинги лучше, чем когда-либо», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

В августе Трамп заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

До этого сын президента США Дональд Трамп — младший заявил в соцсети Truth Social, что его отец имеет такие же шансы выиграть следующие выборы.

Сын президента прикрепил к публикации материал телеканала Fox News с прогнозом о шансах республиканцев на президентский пост. В нем вероятность победы Дональда Трампа на выборах 2028 года оценивается в 4%.

Сейчас конституция Соединенных Штатов запрещает президенту занимать пост более двух сроков подряд.

Ранее в конгрессе призвали обязать Харрис дать показания о здоровье Байдена.