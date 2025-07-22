Трамп-младший оценил шансы своего отца снова стать президентом

Сын Трампа заявил, что у Харрис и его отца равные шансы на власть в 2028 году

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил в соцсети Truth Socia, что его отец имеет такие же шансы выиграть следующие выборы, как проигравшая ему кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом сообщает РИА Новости.

«У Трампа такие же шансы, как у Камалы в 2028 году. Вероятность принятия поправки к конституции о третьем сроке для Трампа такая же, как у Камалы победить на выборах. Уморительно!» — написал Трамп-младший.

Сын президента прикрепил к публикации материал телеканала Fox News с прогнозом о шансах республиканцев на президентский пост. В нем вероятность победы Дональда Трампа на выборах 2028 года оценивается в 4%.

Сейчас Конституция США запрещает президенту занимать пост более двух сроков подряд.

Исследование фирмы Echelon Insights, проведенное с 10 по 14 июля, показало, что 26% респондентов проголосовали бы за Камалу Харрис, если бы праймериз Демократической партии в 2028 году состоялись сейчас. Однако, если бы она не участвовала в выборах, лидерами стали бы губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и бывший министр транспорта США Пит Буттиджич с 12% голосов каждый. Третье место заняла бы конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес с поддержкой 9% опрошенных.

Ранее в конгрессе призвали обязать Харрис дать показания о здоровье Байдена.