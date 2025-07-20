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В конгрессе призвали обязать Харрис дать показания о здоровье Байдена

Конгрессмен Дональдс призвал вызвать Камалу Харрис для дачи показаний о муже
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Elizabeth Frantz/Reuters

Бывшая вице-президент США Камала Харрис и супруга экс-президента страны Джилл Байден должны быть вызваны в конгресс для дачи показаний в рамках расследования о когнитивном здоровье бывшего главы государства Джо Байден. Об этом в эфире Fox News заявил конгрессмен Байрон Дональдс.

Он подчеркнул, что все указы о помилованиях, сделанные во время президентства Байдена с помощью автоподписи являются незаконными.

До этого Байден официально признал использование автоматического устройства для подписи указов о помиловании. Экс-президент США подчеркнул, что каждое такое решение принималось исключительно им самим.

Кроме того, экс-глава страны отметил, что помиловал членов собственной семьи из соображений безопасности, боясь возможного преследования со стороны администрации Трампа. Это позволило избежать значительных расходов на адвокатов.

5 июня президент США Дональд Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера Джо Байдена в изданных им указах.

Ранее в сенате США начались слушания о том, кто управлял страной вместо Байдена.

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