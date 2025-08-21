Трамп заявил, что «все хотят», чтобы он пошел на третий срок

NYP: Трамп заявил, что все хотят, чтобы он баллотировался на третий срок

Президент США Дональд Трамп считает, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок. Об этом пишет газета The New York Post.

«Трамп показал (президенту Азербайджана Ильхаму. – «Газета.Ru») Алиеву… кепку «Трамп 2028», сказав своему коллеге: «Знаешь, нельзя баллотироваться (на третий срок. – «Газета.Ru»). Я на 28 пунктов выше, чем кто-либо другой. Все хотят, чтобы я баллотировался», — пишет издание.

До этого сын президента США Дональд Трамп — младший заявил в соцсети Truth Social, что его отец имеет такие же шансы выиграть следующие выборы.

Сын президента прикрепил к публикации материал телеканала Fox News с прогнозом о шансах республиканцев на президентский пост. В нем вероятность победы Дональда Трампа на выборах 2028 года оценивается в 4%.

Сейчас конституция США запрещает президенту занимать пост более двух сроков подряд.

