На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аксенов рассказал, когда в Крыму заработает аэропорт

Аксенов: аэропорт Крыма заработает, когда позволит ситуация с безопасностью
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Аэропорт в Симферополе заработает тогда, когда полеты станут безопасными, в этом вопросе не стоит устанавливать временные рамки. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Не стал бы устанавливать в этом вопросе какие-то временные рамки. Аэропорт заработает, как только позволит ситуация с безопасностью», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что в техническом плане никаких проблем нет, и при получении соответствующего распоряжения воздушная гавань готова начать работу.

Полное интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

В июле аэропорт Геленджика возобновил работу после длительного перерыва — его закрыли сразу после начала СВО и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Когда полетели первые рейсы в Геленджик и стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в двух московских аэропортах ввели временные ограничения.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами