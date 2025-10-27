Аксенов рассказал, когда в Крыму заработает аэропорт

Аэропорт в Симферополе заработает тогда, когда полеты станут безопасными, в этом вопросе не стоит устанавливать временные рамки. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Не стал бы устанавливать в этом вопросе какие-то временные рамки. Аэропорт заработает, как только позволит ситуация с безопасностью», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что в техническом плане никаких проблем нет, и при получении соответствующего распоряжения воздушная гавань готова начать работу.

Полное интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

В июле аэропорт Геленджика возобновил работу после длительного перерыва — его закрыли сразу после начала СВО и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Когда полетели первые рейсы в Геленджик и стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в двух московских аэропортах ввели временные ограничения.