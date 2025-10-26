Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином

В преддверии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил оптимизм относительно заключения выгодной сделки между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят сделку, мы хотим сделку, и мы договорились встретиться», — заявил Трамп в кулуарах саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре перед встречей с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Лидеры государств условились о проведении встреч, которые, согласно словам Трампа, состоятся в дальнейшем на территории КНР и США.

Накануне Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским лидером на предстоящей неделе темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам главы Белого дома, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

Ранее Трамп назвал условие для встречи с Путиным.