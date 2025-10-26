На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином

Трамп ожидает достижения хорошей сделки между США и Китаем
close
Jonathan Ernst/Reuters

В преддверии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил оптимизм относительно заключения выгодной сделки между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят сделку, мы хотим сделку, и мы договорились встретиться», — заявил Трамп в кулуарах саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре перед встречей с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Лидеры государств условились о проведении встреч, которые, согласно словам Трампа, состоятся в дальнейшем на территории КНР и США.

Накануне Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским лидером на предстоящей неделе темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам главы Белого дома, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

Ранее Трамп назвал условие для встречи с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами