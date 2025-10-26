Спецпредставитель Путина назвал условие разрешения украинского конфликта

Дмитриев: украинский конфликт решится при искоренении его первопричин

Делегация РФ доносит до властей США мысль, что решение конфликта на Украине возможно только при искоренении его первопричин. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что делегация РФ третий день ведут переговоры с представителями администрации США, находясь в Соединенных Штатах.

«Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды», — сказал глава РФПИ.

По его словам, любые попытки давления на Российскую Федерацию являются бессмысленными.

До этого Дмитриев заявил, что Москва, Вашингтон и Киев приближаются к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.

Также он сказал, что прекращение огня на Украине не позволило бы разрешить ситуацию. По словам руководителя РФПИ, Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

Ранее Путин рассказал о причинах начала украинского конфликта.