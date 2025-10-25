Спецпредставитель Путина заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не разрешит конфликт

Москва, Вашингтон и Киев приближаются к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности», — сказал он.

По словам главы РФПИ, прекращение огня на Украине не позволило бы разрешить ситуацию. Он отметил, что Российская Федерация хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

«Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение. Люди могут использовать его для перевооружения и подготовки к продолжению конфликта», — добавил Дмитриев.

24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с переговорным процессом по вопросу Украины уже слишком затянулась. По его словам, пауза возникла по причине нежелания Киева интенсифицировать контакты.

Ранее Путин назвал украинский конфликт болью «для всех нас».