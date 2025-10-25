На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпредставитель Путина заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не разрешит конфликт
Станислав Красильников/РИА Новости

Москва, Вашингтон и Киев приближаются к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности», — сказал он.

По словам главы РФПИ, прекращение огня на Украине не позволило бы разрешить ситуацию. Он отметил, что Российская Федерация хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

«Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение. Люди могут использовать его для перевооружения и подготовки к продолжению конфликта», — добавил Дмитриев.

24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с переговорным процессом по вопросу Украины уже слишком затянулась. По его словам, пауза возникла по причине нежелания Киева интенсифицировать контакты.

Ранее Путин назвал украинский конфликт болью «для всех нас».

