Россия донесла до США информацию об испытаниях ракеты «Буревестник»

Информация об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» была донесена до американской стороны. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, до американских коллег донесли информацию о встрече президента РФ Владимира Путина с Генштабом, где ему доложили о том, что 5 тысяч украинских военных окружены в районе Купянска, а еще 5,5 тысяч — в районе Красноармейска.

«И очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США», — заявил Дмитриев.

26 октября Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Ранее СМИ сообщили, что ракета «Буревестник» может зависать в небе на несколько дней.