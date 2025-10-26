На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия донесла до США информацию об испытаниях ракеты «Буревестник»

Дмитриев: до США донесли информацию об успешных испытаниях Буревестника
Алексей Никольский/РИА Новости

Информация об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» была донесена до американской стороны. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, до американских коллег донесли информацию о встрече президента РФ Владимира Путина с Генштабом, где ему доложили о том, что 5 тысяч украинских военных окружены в районе Купянска, а еще 5,5 тысяч — в районе Красноармейска.

«И очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США», — заявил Дмитриев.

26 октября Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Ранее СМИ сообщили, что ракета «Буревестник» может зависать в небе на несколько дней.

