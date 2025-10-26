На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде заявили, что решение вопроса об отставке Зеленского «не за горами»

Депутат Рады Дубинский: Путин и Трамп могли говорить об отставке Зеленского
Jonathan Ernst/Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже могли обсудить отставку украинского лидера Владимира Зеленского. К такому выводу в своем Telegram-канале пришел депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Бороться за него в Белом доме не станут. Это не их ковбой. Поэтому, рано или поздно, вопрос упрется в личность Зеленского», — подчеркнул он.

По мнению Дубинского, Путин может предложить Трампу сместить Зеленского с поста президента Украины.

«Более того, этот разговор, возможно, уже был», — отметил политик, заявив, что Трамп может согласиться с такой инициативой.

Следовательно, констатирует депутат, «решение вопроса Зеленского при общих равных может быть не за горами».

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил ТАСС, что замена президента Украины на «другую марионетку Запада» не изменит ситуацию в стране.

В 2019 году телеведущий Александр Дубинский стал депутатом от «Слуги народа». Уже в 2021 году он попал в санкционные списки США, что связали с утечкой телефонного разговора президента США Байдена с Петром Порошенко. С ноября 2023 года депутат находится в СИЗО, откуда активно ведет Telegram-канал. Ему грозит срок от 12 до 15 лет за государственную измену.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.

Переговоры о мире на Украине
