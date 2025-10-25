На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ рассказали, можно ли заменить Зеленского

Мирошник: замена Зеленского на другую марионетку Запада ничего не изменит
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что замена президента Украины Владимира Зеленского на «другую марионетку Запада» не изменит ситуацию в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда устраиваются тараканьи бега, в которых участвуют тараканы только одной стороны, то кто добежит первым до финиша — никакого значения не имеет. И замена одной марионетки на другую марионетку будет иметь только какие-то там технические параметры <...> Когда выборы имитируются при десятках тысячах людей, сидящих в тюрьмах, при ликвидированной оппозиции, при контроле над средствами массовой информации — это как организовать выборы в концентрационном лагере», — пояснил Мирошник.

По его словам, украинские власти не изменят «сторону движения, направление и стратегию» даже после проведения президентских выборов.

Накануне бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский «сам спилил сук, на котором сидел», уничтожив политических оппонентов, в таких условиях отставки президента может добиться только «партия войны».

По словам Медведчука, украинский лидер уничтожил все антивоенные движения на Украине, политическую оппозицию, выступающую за мир и способную вывести страну из конфликта.

Теперь Зеленский может быть смещен только партией войны, считает политик.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.

