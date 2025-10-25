Мирошник: замена Зеленского на другую марионетку Запада ничего не изменит

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что замена президента Украины Владимира Зеленского на «другую марионетку Запада» не изменит ситуацию в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда устраиваются тараканьи бега, в которых участвуют тараканы только одной стороны, то кто добежит первым до финиша — никакого значения не имеет. И замена одной марионетки на другую марионетку будет иметь только какие-то там технические параметры <...> Когда выборы имитируются при десятках тысячах людей, сидящих в тюрьмах, при ликвидированной оппозиции, при контроле над средствами массовой информации — это как организовать выборы в концентрационном лагере», — пояснил Мирошник.

По его словам, украинские власти не изменят «сторону движения, направление и стратегию» даже после проведения президентских выборов.

Накануне бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский «сам спилил сук, на котором сидел», уничтожив политических оппонентов, в таких условиях отставки президента может добиться только «партия войны».

По словам Медведчука, украинский лидер уничтожил все антивоенные движения на Украине, политическую оппозицию, выступающую за мир и способную вывести страну из конфликта.

Теперь Зеленский может быть смещен только партией войны, считает политик.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.