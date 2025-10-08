На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти

На Украине отменили выборы в органы местной власти из-за военного положения
Верховная рада Украины приняла постановление, согласно которому полномочия действующих местных советов и их руководителей будут продлены до проведения выборов, которые состоятся после отмены военного положения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальную трансляцию заседания украинского парламента.

За постановление проголосовали 308 депутатов при минимально необходимых 226. Как отметил народный депутат Украины Ярослав Железняк, принятое решение означает, что в 2025 году выборы в органы местного самоуправления проводиться не будут. Без этого постановления очередные местные выборы должны были состояться в последнее воскресенье октября.

Согласно документу, после отмены военного положения решение о проведении новых местных выборов будет принято в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и законами Украины. Верховная рада также обратилась к международному сообществу с призывом поддержать принцип непрерывности местной власти, ссылаясь на продолжающийся вооруженный конфликт в стране.

В июле Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила на своем сайте, что местные выборы, которые согласно законодательству должны пройти в октябре, не будут проводиться из-за действующего в стране военного положения.

По этой причине новые кандидатуры для формирования избирательных комиссий в составе областных, районных, городских, поселковых, сельских территориальных избирательных комиссий вноситься не будут. В предыдущий раз состав временных избирательных комиссий обновлялся 25 октября 2020 года.

Ранее в ЦИК Украины заявили, что выборов в 2026 году не будет.

Новости Украины
