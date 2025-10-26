На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен пообещала выстрелить по Китаю «торговой базукой»

Euractiv: фон дер Ляйен обещала противостоять Китаю торговой базукой
Florence Lo/Reuters

Евросоюз может применить против Китая так называемую «торговую базуку» на фоне торгового противостояния с Пекином. Об этом, сообщает Euractiv, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает портал, фон дер Ляйен ужесточила риторику, сравнив контроль Китая над редкоземельными металлами с прежней зависимостью Европы от российского ископаемого топлива

«Мы сосредоточены на поиске решений совместно с нашими китайскими коллегами. Но мы готовы использовать все имеющиеся в нашем арсенале инструменты для реагирования в случае необходимости», — подчеркнула она.

Портал отмечает, что сюда входит так называемая « торговая базука », официально известная как Инструмент по борьбе с принуждением (ACI) и являющаяся «самым мощным торговым оружием ЕС».

По данным Euractiv, применение ACI может нанести масштабный экономический ущерб. В рамках этого инструмента возможно введение инвестиционных ограничений, отмена защиты прав интеллектуальной собственности, приостановка лицензий отдельных компаний, запрет доступа на рынки государственных закупок ЕС и введение санкций в отношении конкретных лиц. Его можно применять как против товаров, так и против услуг.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам ЕС применить против Китая самую жесткую торговую меру блока.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам и введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует примерно 70% мирового рынка. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее в Евросоюзе заявляли о возможных санкциях против Китая за помощь России.

