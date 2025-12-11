На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США заплатят $5 млн за информацию о главаре эквадорской банды

США объявило награду в $5 млн за помощь в поимке главаря банды «Лос Чонерос»
Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Власти США объявили о выплате вознаграждения в размере $5 млн за предоставление информации, способствующей задержанию предводителя эквадорской преступной группировки «Лос Чонерос» Франциско Мануэля Бермудеса Кагуа, известного как «Чуррон». Об этом пишет РИА Новости.

«США объявляют о выплате вознаграждения в размере до $5 млн <...> за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Франциско Мануэля Бермудеса Кагуа», — говорится в сообщении госдепа.

«Чуррон» обвиняется в руководстве деятельностью банды по контрабанде наркотиков и оружия. Кроме того, в июне ему и его соучастникам были предъявлены обвинения в Нью-Йорке в сговоре с целью ввоза и распространения кокаина, а также хранении огнестрельного оружия для поддержки незаконного оборота наркотиков. В настоящее время «Чуррон» находится в бегах и скрывается от правосудия.

По данным Госдепартамента, «Лос Чонерос» является одной из самых жестоких преступных организаций в Эквадоре, имеющей связи с картелем «Синалоа» и контролирующей ключевые маршруты поставок кокаина в стране. В сентябре 2025 года Госдеп США внес группировку в списки террористических организаций, а правительство Эквадора также признало ее террористической в январе 2024 года.

Подчеркивается, что данное предложение о вознаграждении выпущено при сотрудничестве с правительством Эквадора.

Ранее сообщалось, что военная операция США против наркокартелей может затронуть еще две страны.

