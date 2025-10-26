На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число стран, подписавших конвенцию ООН против киберпреступности

Гуцан: конвенцию ООН против киберпреступности подписали уже более 70 стран
true
true
true
close
Сергей Карпухин/РИА Новости

Более 70 стран уже подписали конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, пишет ТАСС.

Он высказался о процессе принятия документа в ходе встречи с генеральным прокурором Анголы Элдером Фернанду Питтом Грошем. Переговоры состоялись в столице Вьетнама.

«На вчерашний день была озвучена [одна] цифра, сейчас цифра немножко больше — более 70 государств», — отметил Гуцан, говоря о подписавших конвенцию странах.

По его словам, преступления в сфере информационных технологий представляют угрозу не только для отдельных государств. В связи с этим генеральный прокурор РФ пришел к выводу, что без объединения усилий искоренить этот вид преступности невозможно.

25 октября в Ханое состоялась торжественная церемония подписания конвенции ООН против киберпреступности. Александр Гуцан по поручению президента РФ Владимира Путина посетил мероприятие и от имени российской стороны подписал документ.

Позднее он рассказал, что эта конвенция является первым международным договором, цель которого заключается в повышении результативности предупреждения и пресечения преступлений в сфере информационных технологий. Как сказал генеральный прокурор, документ позволит создать по всему миру сеть национальных центров для обмена информацией.

Ранее Путин заявил об открытости РФ к сотрудничеству в рамках борьбы с киберпреступностью.

