Генпрокурор РФ рассказал, что миру даст конвенция ООН против киберпреступности

Гуцан: конвенция против киберпреступности позволит создать центры обмена данными
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Конвенция ООН против киберпреступности позволит создать по всему миру сеть национальных центров для обмена соответствующей информацией. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, передает РИА Новости.

Специалист обратил внимание, что данный документ является первым международным договором, цель которого заключается в повышении результативности предупреждения и пресечения преступлений в сфере информационных технологий.

«Он позволит создать сеть национальных контактных центров для оперативного обмена интересующей информацией в круглосуточном режиме», — подчеркнул Гуцан.

По его словам, в основе конвенции лежат принципы равенства всех государств и невмешательства во внутренние дела стран.

25 октября в столице Вьетнама состоялась торжественная церемония подписания конвенции ООН против киберпреступности. Александр Гуцан по поручению президента РФ Владимира Путина принял участие в мероприятии и от имени российской стороны подписал документ.

Данный договор был разработан по инициативе Генеральной прокуратуры РФ. В том числе в нем говорится о необходимости укреплять сотрудничество между правоохранительными органами стран — участниц. Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию в декабре 2024 года. Ее подписание государствами — участниками стало следующим шагом на пути к вступлению документа в силу.

Ранее россиян предупредили о сезонном всплеске киберпреступности.

