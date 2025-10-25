Путин заявил о готовности России к международному сотрудничеству по киберпреступности

Россия готова к тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

В приветствии участникам церемонии подписания конвенции против противоправных действий в цифровой сфере, которое зачитал генпрокурор РФ Александр Гуцан, Путин подчеркнул, что киберпреступления представляют серьезную угрозу как для граждан, так и для государств. Он отметил, что такие преступления часто связаны с терроризмом, пропагандой экстремистской идеологии, а также незаконным оборотом наркотиков и оружия.

В октябре аналитики компании по кибербезопасности RED Security сообщали, что хакерские группы этой осенью заметно усилили давление на транспортную отрасль России: только в сентябре на компании из сферы логистики и перевозок пришлось более 1,5 тыс. DDoS-атак.

По их оценке, количество инцидентов за один месяц почти вдвое превысило показатели за все первое полугодие 2025 года.

Ранее Bloomberg сообщило о кибератаке на национальное управление ядерной безопасности США.