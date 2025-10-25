Генпрокурор РФ подписал конвенцию ООН против киберпреступности

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан от имени российской стороны подписал конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом пишет РИА Новости.
Торжественная церемония подписания документа состоялась 25 октября в столице Вьетнама. Александр Гуцан принял в ней участие по поручению президента РФ Владимира Путина.
По данным агентства, конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе российской Генеральной прокуратуры. В том числе к процессу подключилось министерство иностранных дел РФ. Данный документ стал первым в мире международным договором в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В соглашении говорится о необходимости укреплять сотрудничество между правоохранительными структурами стран — участниц.
Генеральная Ассамблея всемирной организации приняла конвенцию в декабре прошлого года. Ее подписание государствами — участниками является следующим шагом на пути к вступлению договора в силу.
В начале сентября эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Виталий Вехов предупредил, что осенью в РФ традиционно наблюдается сезонный всплеск активности кибермошенников. На этом фоне специалист призвал россиян напоминать детям и пожилым людям о правилах информационной безопасности.
Ранее в МИД РФ обвинили украинские власти в покровительстве хакерам и онлайн-мошенникам.