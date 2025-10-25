На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор РФ подписал конвенцию ООН против киберпреступности

Гуцан от имени РФ подписал во Вьетнаме конвенцию ООН против киберпреступности
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан от имени российской стороны подписал конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом пишет РИА Новости.

Торжественная церемония подписания документа состоялась 25 октября в столице Вьетнама. Александр Гуцан принял в ней участие по поручению президента РФ Владимира Путина.

По данным агентства, конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе российской Генеральной прокуратуры. В том числе к процессу подключилось министерство иностранных дел РФ. Данный документ стал первым в мире международным договором в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В соглашении говорится о необходимости укреплять сотрудничество между правоохранительными структурами стран — участниц.

Генеральная Ассамблея всемирной организации приняла конвенцию в декабре прошлого года. Ее подписание государствами — участниками является следующим шагом на пути к вступлению договора в силу.

В начале сентября эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Виталий Вехов предупредил, что осенью в РФ традиционно наблюдается сезонный всплеск активности кибермошенников. На этом фоне специалист призвал россиян напоминать детям и пожилым людям о правилах информационной безопасности.

Ранее в МИД РФ обвинили украинские власти в покровительстве хакерам и онлайн-мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами