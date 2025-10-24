Генсек НАТО объяснил, кто принимает решение по поставкам ракет Tomahawk

Рютте: только Вашингтон может принять решение о поставках ракет Tomahawk

Только Соединенные Штаты могут принимать решения о поставках Украине ракет Tomahawk, а у НАТО таких полномочий нет, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом сообщает ТАСС.

«Это решение, о том какое оружие передавать, могут принимать только сами страны — члены НАТО», — сказал Рютте.

Он признал, что альянс на ситуацию повлиять не может, и не стал отвечать на вопрос, может ли состояться передача ракет.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.

В тот же день президент РФ Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Киеву на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

При этом на фоне продолжающихся на Западе разговоров о Tomahawk портал Axios отмечал, что США и Украина так и не решили вопрос о том, как Киев будет запускать эти ракеты.

Ранее в Европе забили тревогу после предупреждения Путина.